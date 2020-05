Giulia Salemi shock: "Sono stata picchiata da un mio ex"

Una rivelazione sconcertante ha segnato l'ultima puntata di "Vieni da me" con Caterina Balivo alla conduzione. Protagonista della triste vicenda è Giulia Salemi, influencer italo-persina che ha partecipato anche a un’edizione del Grande Fratello e che per molto tempo è stata legata sentimentalmente a Francesco Monte. Le rivelazioni choc di Giulia Salemi - presenti anche nel libro "Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato" - sono state accolte con grande sorpresa dalla stessa conduttrice in studio.

La confessione shock di Giulia Salemi

"Non ero pronta per raccontare qualcosa del mio passato. Ora credo che sia arrivato il momento – ha dichiarato la Salemi in collegamento -. Da ragazzina sono stata schiaffeggiata dal mio ex ragazzo. Non mi aspettavo un gesto del genere da parte sua. Non ho mai denunciato l’accaduto alle autorità. Mi vergognavo perché ho sempre pensato che la colpa fosse solo e soltanto mia. Poi ho compreso i miei stessi errori. Non c’è nulla da vergognarsi. Questo ragazzo si era presentato come un principe azzurro, ma poi ho scoperto che l’alcol lo ha trasformato in qualcosa di brutto". Una confessione shock che ha segnato profondamente la stessa Salemi durante il racconto. La showgirl, infatti, è riuscita a stento a trattenere le lacrime.