Roma, cade aereo a Nettuno: morti due giovani nuotatori

ROMA - Un ultraleggero è caduto a Nettuno, vicino Roma, nei pressi di via Avezzano. Secondo quanto si è appreso, a bordo c'erano due giovani nuotatori che sono deceduti nello schianto: si tratterebbe di Gioele Rossetti e Fabio Lombini. Sul posto i carabinieri di Anzio e Nettuno e i vigili del fuoco. A quanto riferito dai vigili del fuoco, l'aereo sarebbe caduto dopo il decollo e ha preso fuoco. Da chiarire le cause dell'incidente. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta sull'incidente all'ultraleggero caduto a Nettuno. L'Agenzia ha anche inviato un proprio investigatore sul luogo dell'evento.

