Follie da Coronavirus, in Cina bambini vestiti da astronauti

ROMA - Una mamma ha vestito i suoi figli come astronauti con l'intenzione di proteggerli dal Coronavirus. Il video è stato condiviso su Instagram, dalla pagina Passenger Shaming, ed è diventato subito virale in tutto il mondo: mostra due bambini che camminano in un aeroporto cinese indossando tute da astronauti. Un portavoce dell'aeroporto, come riporta il Daily Star, ha dichiarato ai media locali che non esistono norme per limitare l’abbigliamento dei passeggeri: "Finché l'attrezzatura non causerà problemi di sicurezza o danni agli altri passeggeri, non impediremo loro di salire a bordo". Il video ha attirato più di 860 commenti su Instagram, con tantissimi utenti stupiti dalla particolare protezione dei due bambini che, con le tute bianche gonfiabili Hazmat, camminano nel gate di un aeroporto cinese. Il costume da astronauta ha quattro tubi decorativi collegati dalla parte posteriore a quella laterale della tuta spaziale e sembra essere dotata anche di uno schermo facciale riflettente.

Coronavirus, il bilancio in Italia