Coronavirus e vacanze: sport, natura e cultura i desideri degli italiani

Cosa faranno gli italiani in vista delle vacanze estive? La risposta la dà la ricerca condotta da Quorum/YouTrend per Wonderful Italy. Uno su due ha già deciso che andrà in ferie mentre soltanto un intervistato su quattro al momento esclude di voler o poter fare ferie. L’Italia resta la preferita: nove su dieci la indicano come la meta più probabile. Più mare (66%) che montagna (22.4%), quasi nulle le città d’arte (6%). Sei su dieci passeranno le vacanze in famiglia, il 52% del campione le trascorrerà insieme alla dolce metà e il 7% andrà da solo.

Cosa preferiscono gli italiani

Il Coronavirus influirà sicuramente sulle scelte degli italiani. Il 44% preferisce prenotare una casa perché è più sicura da un punto di vista sanitario e garantisce il distanziamento sociale mentre uno su tre ripiega sull’albergo. Il 7% indica il campeggio come struttura preferita, solo il 3% il villaggio. Le case sono preferite da studenti e lavoratori dipendenti, gli hotel da lavoratori autonomi e pensionati. Piccola nota di colore: il 53% degli intervistati non vuole rinunciare alla connessione Wi-Fi e almeno la metà sogna una casa vacanza con piscina. Per quanto riguarda hobby e relax, il 54% del campione vorrebbe una vacanza all’insegna della natura o dell’enogastronomia, il 48% della cultura e il 41% dello sport.

Italiani, vacanze in totale sicurezza

"La ricerca conferma quanto stiamo verificando nella realtà in questi giorni, c'è una grandissima richiesta da parte delle famiglie italiane di case in affitto per la prossima estate" spiega Michele Ridolfo, Ceo di Wonderful Italy. "Quest'anno abbiamo deciso di porre tutta l'attenzione possibile sul tema della sicurezza sanitaria e abbiamo appositamente realizzato il protocollo di sicurezza WITH (Wonderful Italy Travel Health) che identifica tutte le azioni, ad iniziare dalla totale santificazione degli ambienti, che permettano di vivere una vacanza gioiosa in piena sicurezza”.