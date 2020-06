Coronavirus, nuovo stop di Pechino a sport e cultura

PECHINO (CINA) - Altre aree residenziali sono state messe in quarantena a Pechino, che ha registrato nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto oggi il sindaco della capitale cinese. Gli ultimi casi di contaminazione sono stati scoperti in un mercato all'ingrosso nel nordovest di Pechino, nel distretto di Haidian, dopo che la scorsa settimana era già stato chiuso il gigantesco mercato di prodotti freschi di Xinfadi nel sud della metropoli cinese, nel distretto di Fengtai: 11 le aree residenziali messe in quarantena in quella zona. Nelle ultime 24 ore sono stati 49 in totale i nuovi casi di coronavirus in tutta la Cina, compresi i 36 della capitale. I nuovi casi di Coronavirus registrati a Pechino hanno indotto le autorità a interrompere nuovamente le attività sportive e gli eventi culturali.

