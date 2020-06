Spagna, Sanchez avvisa: "Il Coronavirus può tornare"

"Il virus può tornare e può di nuovo scuoterci con una seconda ondata. Dobbiamo evitarlo a tutti i costi. Dobbiamo essere preparati". Con questo accorato appello il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez si rivolge al Paese a poche ore dalla fine dello stato di allerta introdotto in Spagna a partire dal 14 marzo scorso per contrastare la diffusione del Covid-19 e a più riprese rinnovato con l'approvazione del Congresso. A mezzanotte verranno così tolte le restrizioni alla mobilità e si riapriranno le frontiere con i Paesi Ue, salvo il Portogallo. Parlando dalla Moncloa, Sanchez ha ringraziato chi lavora nella Sanità e la popolazione in generale per la sua disciplina. Ha poi invocato l'unità politica e ha rimarcato: "L'Europa ha imparato la lezione", in riferimento alla risposta europea alla crisi. La Spagna entra domani in quella che il governo ha ribattezzato la "nuova normalità": dopo tre mesi, si conclude la sesta ed ultima proroga dello stato di allerta dichiarato per far fronte alla pandemia di coronavirus e decadono le restrizioni alla mobilità su tutto il territorio nazionale. Come riporta oggi il quotidiano El Pais, questa nuova fase non sarà esente tuttavia dalle regole delle comunità autonome, che assumeranno gran parte della gestione della crisi e saranno in grado di stabilire le proprie misure: alcune - tra le quali Madrid, Cantabria e Catalogna - hanno già annunciato che stanno preparando leggi volte a scongiurare il pericolo di una nuova ondata di contagi. Per la Galizia questa nuova fase è già cominciata lunedì scorso, mentre ieri si sono aggiunti i Paesi Baschi, la Cantabria e la Catalogna: il resto del Paese dovrà aspettare fino alla mezzanotte di oggi. Con la "nuova normalità" la Spagna dice addio alle restrizioni alla mobilità tra regioni imposte dallo stato di allerta, ma restano in vigore le misure di igiene e l'obbligo del distanziamento sociale. Inoltre, come annunciato dal governo il 6 giugno scorso, sarà ancora obbligatorio indossare la mascherina quando non si potrà rispettare la distanza interpersonale di un metro e mezzo (pena una multa di 100 euro). Tra gli altri provvedimenti resi noti da Madrid il 6 giugno, le residenze per anziani dovranno mantenere un coordinamento costante con il sistema sanitario nazionale, le aziende dovranno adottare adeguate misure di prevenzione e di igiene nei luoghi di lavoro e saranno obbligatori i controlli medici negli aeroporti. Questa nuova fase durerà fino a quando il ministero della Sanità e le comunità autonome non decideranno che la pandemia non costituisce più un pericolo o finché non ci sarà una cura o non verrà messo a punto un vaccino per sconfiggere definitivamente il coronavirus.