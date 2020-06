Coronavirus, la perdita dell'olfatto può essere l'unico sintomo

ROMA - La perdita dell'olfatto legata all'infezione da coronavirus si può verificare anche come unico sintomo della malattia ed è legata ad alterazioni temporanee dei bulbi olfattivi visibili alla risonanza. È quanto riportato sulla rivista Jama Neurology, da Letterio Salvatore Politi, Responsabile dell'Unità Operativa Neuroradiologia Diagnostica, Interventistica e Funzionale dell'Humanitas di Rozzano. "Abbiamo visto - spiega Politi - delle alterazioni nella corteccia cerebrale, ossia nei neuroni deputati alle sensazioni olfattive", in una 25-enne che ha avuto lieve tosse secca per un giorno, senza febbre. La giovane, positiva al virus, ha però mostrato una grave perdita di olfatto e gusto. "Ne desumiamo - rileva l'esperto - che il virus, dalle terminazioni nervose nella mucosa olfattiva, entri nei neuroni del bulbo olfattivo e per via 'trans-sinaptica' (ossia passando da neurone a neurone) arrivi al cervello, proprio nelle regioni deputate alla sensibilità olfattiva". "Il nostro paziente non ha avuto febbre, ma solo anosmia - ribadisce l'esperto -. Pertanto l'anosmia può essere anche solo l'unico sintomo di COVID. E le alterazioni nel cervello viste con la risonanza in fase precoce tendono a scomparire nel tempo".

Infatti ripetendo la risonanza dopo 28 giorni le alterazioni risultavano rientrate. "Stiamo raccogliendo una casistica di persone che hanno perso solo l'olfatto - racconta Politi - vi sono poi persone che hanno avuto febbre e perdita dell'olfatto, febbre tosse e perdita dell'olfatto, e anche persone che l'olfatto non l'hanno accorra recuperato. Stiamo iniziando a studiare proprio queste persone - spiega - che presentano persistenza dell'anosmia anche dopo che il tampone si è negativizzato da oltre un mese, e stiamo cercando di studiare con la risonanza magnetica se vi siano alterazioni". Vi sono poi persone che hanno presentato disturbi anche ad altri nervi cranici, con dolori trigemini e perdita dell'udito e acufeni, con o senza anosmia, che sembrerebbero connessi al Covid, conclude Politi.