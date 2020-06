Coronavirus più pericoloso per la salute mentale rispetto alla SARS

ROMA - Il coronavirus ha effetti collaterali a livello fisico, ma anche a livello psicologico. La condizione di isolamento, i sintomi più aggressivi e altri fattori hanno fatto sì che anche la salute mentale sia stata profondamente attaccata. Secondo quanto riportato dal quotidiano cinese "English Global Times", l'Accademia cinese delle scienze ha presentato un rapporto in cui vengono analizzati 50.000 casi di Covid-19 e SARS, valutandone l'impatto a livello mentale: secondo i sondaggi, il 31% dei pazienti con Covid-19 presentava ansia, 27% sintomi di depressione, 29% insonnia e quasi il 25% stress acuto.

Coronavirus, durante la quarantena ingrassa di 100 kg

Coronavirus, alto rischio problemi mentali

Complessivamente, oltre il 70% delle persone prese in esame hanno presentato disturbi di questo tipo. Nel caso della SARS, invece, lo stress post-traumatico è stato rilevato in quasi la metà dei pazienti, ma il resto delle condizioni non raggiunge mai la soglia del 25%. Questo studio evidenzia che gli operatori sanitari e, in generale, coloro che hanno combattuto la pandemia in prima linea sono anche i più sensibili e vulnerabili ai possibili problemi mentali. Fino al 46% del personale medico intervistato ha ammesso di aver sofferto di problemi di ansia. Secondo quanto pubblicato, la principale preoccupazione è quella di morire.