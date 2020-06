Coronavirus in Italia: 34 morti e 296 nuovi contagi nell'ultimo giorno

ROMA - Sono 296 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Italia, in aumento rispetto agli ultimi giorni secondo i dati diffusi per la prima volta dal Ministero della Salute. I decessi giornalieri sono 34, i guariti 614. I casi totali sono quindi ora 239.706. Gli attualmente positivi sono 18.303. Le persone in terapia intensiva 103, quattro in meno di ieri.

Coronavirus, focolaio a Bologna

Coronavirus, nuovo focolaio in Liguria

In Liguria i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 14, ma di questi, 12 sono concentrati in una rsa di Genova. Lo rende noto la Regione. Complessivamente i positivi sono 1482, 54 meno di ieri. I ricoverati sono 57, di cui uno in terapia intensiva. È stato registrato un nuovo decesso: il totale è ora di 1.556.