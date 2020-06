“Il Coronavirus in Europa già a marzo 2019!”

Secondo una ricerca sostenuta dall’Università di Barcellona il Sars-CoV-2, il Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’umanità, era presente in Europa già a marzo del 2019. Lo studio, già pubblicato, ha analizzato le acque reflue della città catalana e che ha fissato nel 12 marzo del 2019 la data di comparsa del nuovo virus. La comunità scientifica italiana invita però alla prudenza alla luce anche dello studio dell’Istituto superiore di sanità che aveva già rilevato, con lo stesso sistema, la presenza di Sars-CoV-2 in Lombardia a dicembre.

Smontata la tesi di Wuhan?

Qualora la ricerca catalana dovesse essere corretta verrebbe smontata in pieno la teoria della fuga del virus dal laboratorio di Wuhan a inizio dicembre 2019. Si era sempre pensato che il nuovo coronavirus fosse poi arrivato in Europa a gennaio, il caso di Codogno è di febbraio. Ormai è certo che circolasse da prima, ma lo studio dell’Università di Barcellona rischia di mettere in discussione molte certezze.