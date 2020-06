"Cina, scoperto nuovo virus simile all'influenza suina"

Una nuova possibile minaccia si profila all'orizzonte e ancora una volta arriva dalla Cina. Un nuovo ceppo di influenza, simile all'influenza suina del 2009, ma con alcune differenze, che ha il "potenziale" per scatenare una pandemia è stato identificato da un team di scienziati cinesi e britannici. Il virus è veicolato dai maiali, ma può infettare l'uomo, dicono i ricercatori. Sebbene non si tratti di un problema immediato, secondo il team questo virus necessita di un "attento monitoraggio". Essendo nuovo, la popolazione potrebbe non avere sufficienti difese immunitari.

Il nuovo virus, che i ricercatori chiamano G4 EA H1N1, ha recentemente infettato persone che lavoravano nei macelli e nell'industria dei suini in Cina. Gli attuali vaccini antinfluenzali non sembrano fare effetto. Kin-Chow Chang, professore alla Nottingham University nel Regno Unito, ha detto alla 'Bbc': "In questo momento siamo distratti dal coronavirus, e giustamente. Questo patogeno non è un problema immediato, ma non dobbiamo ignorarlo".