Al Bano, funerale al Covid: "Ho già preparato la bara"

ROMA - "Io sto preparando un funerale e farò una grande festa per il funerale del Covid. Ho preparato già una bara e c'è una fossa profonda tre metri" ha dichiarato Al Bano Carrisi a La vita in diretta. L'Italia sta ripartendo con prudenza, il Coronavirus c'è ancora ma pare abbia perso virulenza. Quindi, sull'onda dell'entusiasmo per la fine dell'emergenza sanitaria, c'è chi è pronto a festeggiare la fine del Coronavirus. Tra questi anche il cantante di Cellino San Marco che a marzo non aveva esitato a dirsi molto preoccupato per la diffusione del virus: "Per la prima volta nella vita un po’ di paura", aveva ammesso a Mattino5 prima della dichiarazione di Giuseppe Conte per il lockdown. Ora Al Bano è pronto a celebrare la cerimonia funebre del Covid nella sua tenuta di Cellino San Marco.

