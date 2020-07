Superenalotto, centrato il '6' a Sassari: vincita da 60 milioni di euro

ROMA - Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto: 16-24-29-53-73-88. Numero jolly: 62. Numero Superstar: 50. Realizzato un "6" a Sassari il punto vendita Tabacchi situato in via Luna e Sole 11 che vince 59.472.355,48 Euro. Nessun "5+1". Il jackpot per il "6" riparte da 11.800.000,00 Euro. Il "6" è stato centrato con una schedina da soli 3 euro. Quella di stasera e' la seconda vincita con punti sei del 2020. Con quella di stasera sono 124 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 28 gennaio 2020 quando è stato vinto ad Arcola (SP) un Jackpot da 67,2 milioni di euro, il 14° montepremi piu' alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati.

Superenalotto, riscossa la vincita di 209 milioni a Lodi dopo due mesi