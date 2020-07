Coronavirus, -136 positivi in Italia. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva

ROMA - In risalita i nuovi contagi da Coronavirus: sono 229 nelle ultime 24 ore (erano stati 193 ieri). Più della metà (119) in Lombardia. Il totale è 242.363. I morti sono stati invece 12, contro i 15 di ieri. Complessivamente le vittime sono così diventate 34.926. Scendono a 69 i pazienti affetti da Covid-19 in terapia intensiva, due in meno di ieri. Quasi la metà (30) sono in Lombardia; seguono Lazio (13), Piemonte ed Emilia-Romagna (10). I ricoverati con sintomi sono 871 (-18), 12.519 le persone in isolamento domiciliare, in calo rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 13.459, in flessione rispetto ai 13.595 di ieri (-136). I guariti sono invece 193.978, 338 in più di ieri. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 52.552, circa 2mila in più di ieri. Il totale sale a 5.806.668. Sono i dati forniti oggi dal ministero della Salute.

Conte: "In caso di seconda ondata l'Italia si farebbe trovare pronta"