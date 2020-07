Madonna senza veli sui social: c'è un dettaglio che non è sfuggito ai fan

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Dopo i numerosi scatti bollenti durante il lockdown, Madonna è tornata a provocare i propri fan con un selfie senza veli pubblicato sul proprio account Instagram. Nulla da dire sulla tonicità del fisico della popstar americana, a maggior ragione se si considera che la carta d'identità segna 61 anni (62 ad agosto), c'è però un particolare che non è sfuggito all'occhio attento dei follower: la stampella. Veronica Ciccone, infatti, è caduta lo scorso marzo durante un concerto, riportando un infortunio al ginocchio da cui, evidentemente, non è ancora guarita. Madonna è stata recentemente al centro di numerose polemiche, prima per dichiarato di essere "immune al Coronavirus", poi per essere andata alla festa di compleanno del fotografo Stephen Klein senza indossare la mascherina.

