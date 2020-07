La foto del pipistrello gigante che ha fatto il giro del web

La foto è stata scattata diverso tempo fa nelle Filippine, ma è tornata virale sul web in questi giorni. Si tratta di un pipistrello gigante con un’apertura alare di 1,7 metri: “Non siamo stati in grado di identificare la specie di pipistrello mostrata in questa immagine - ha scritto Snopes, uno dei più autorevoli siti di fact-checking - ma viene spesso diffusa con didascalie quali ‘volpe volante dal capo dorato’. È possibile che questa immagine mostri in realtà un’altra specie di Megabat, chiamata ‘volpe volante malese’”. Si nutre quasi esclusivamente di frutta, fiori e nettare. Lo scatto è davvero impressionante e su Twitter ha subito scatenato numerose reazioni di stupore.

Lyssavirus, gatto morto ad Arezzo: si teme infezione nei pipistrelli