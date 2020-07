Vaccino Coronavirus, un altro importante passo in avanti

WASHINGTON - Le aziende farmaceutiche Pfizer e BioNTech hanno annunciato di aver avuto il via libera dalla Food and Drug Administration americana per due potenziali vaccini anticoronavirus che potranno beneficiare di una 'corsia preferenziale' per la sperimentazione. La decisione, si legge in una nota della Fda, è motivata dagli incoraggianti risultati preliminari della fase 1 e 2 della sperimentazione ancora in corso negli Usa e in Germania.