Coronavirus, in Andalusia obbligo di mascherina anche in spiaggia

ROMA - Il governo dell'Andalusia ha approvato oggi l'uso obbligatorio delle mascherine in tutti gli spazi pubblici sia all'aperto, sia al chiuso, incluse le spiagge e le piscine. Secondo quanto riportano i media spagnoli, chi non rispetterà la nuova misura rischia una multa di 100 euro. Il portavoce dell'esecutivo, Elías Bendodo, ha spiegato che la nuova disposizione entrerà in vigore dalla prossima mezzanotte "in tutti i siti e in tutti i momenti". Il numero di persone che potranno partecipare alle veglie funebri, inoltre, è stato ridotto da 60 a 25 nei luoghi all'aperto e da 30 a 10 al chiuso.