WhatsApp down, l'app va in tilt in tutto il mondo

Forse un guasto, forse un eccessivo utilizzo, fatto sta che alle 22 WhatsApp è andato in tilt, causando non poche difficoltà agli utenti di tutto il mondo ad entrare nelle proprie chat, visualizzare e rispondere ai messaggi. Il disservizio ha fatto presto il giro della rete, tanto che l'hashtag "WhatsAppdown" è immediatamente diventato trend topic su Twitter. Seppur i problemi tecnici, prontamente evidenziati da Downdetector, non siano stati precisati dai vertici dell'app strettamente imparentata con Facebook, il servizio è stato ripristinato a stretto giro di posta.

