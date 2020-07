Coronavirus in Italia, 230 nuovi positivi e 20 morti oggi

ROMA – Lieve incremento nei numeri della pandemia di Coronavirus in Italia oggi: sono 230 i nuovi positivi e 20 i morti nelle ultime 24 ore, rispetto ai 162 contagi e alle 13 vittime di ieri. I casi totali salgono a 243.736 (compresi decessi e guariti), i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione Civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (20 in meno rispetto a ieri), i guariti sono 196.246 (230 nelle ultime 24 ore).

