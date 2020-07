Coronavirus in Italia: calano i nuovi contagi, record minimo di vittime

ROMA - Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al Coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio. È quanto emerge dai dati pubblicati dal ministero della Salute: secondo l'ultimo bollettino il numero complessivo dei morti sarebbe di 35.045. Un dato simile sul numero di vittime non si registrava dallo scorso 23 febbraio, quando in un solo giorno si registrarono i decessi di tre persone che avevano anche altre patologie pregresse: quarta, quinta e sesta vittima dall'inizio della pandemia conclamata. Il primo decesso di una persona positiva al virus è avvenuto invece il 21 febbraio. Il record per numero di vittime nell'arco di 24 ore è stato raggiunto con il bollettino diffuso lo scorso 27 marzo, quando si registrarono 919 morti. Gli unici tre decessi registrati nel bollettino di oggi sono avvenuti in Veneto, Lazio e Basilicata. Cala il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese: sono 219, a fronte dei 249 di ieri. Nel bollettino odierno, però, viene evidenziato che il Molise segnala che un caso del 18 luglio risulta essere negativo confermato (il che porterebbe a 218 nuovi contagi). I casi totali salgono a 244.434, gli attualmente positivi sono 12.440 (+72), i guariti 196.949 (+143).

Coronavirus, zero morti in Lombardia

Non si è registrato nessun morto per Coronavirus in Lombardia, non succedeva dal 22 febbraio, quando morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, a 77 anni Giovanna Carminati, la prima vittima lombarda. Con 7.039 i tamponi effettuati, sono stati 33 i positivi registrati di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'.