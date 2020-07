Coronavirus in Italia: 282 nuovi casi e 9 morti rispetto a ieri

ROMA - Sono 282 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in salita dunque, visto che ieri i nuovi contagi erano stati 129. A renderlo noto il ministero della Salute nell'ultimo bollettino. Il totale dei casi sale così a 245.032. Le vittime in più rispetto a ieri sono 9, per un totale di 35.082, mentre i nuovi guariti sono 197. Lombardia ed Emilia-Romagna le regioni più colpite, rispettivamente con 51 e 57 nuovi casi.

