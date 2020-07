Coronavirus in Italia: cala la curva, decessi al minimo da febbraio

In merito all'emergenza Coronavirus in Italia oggi, venerdì 24 luglio, si registrano 252 nuovi positivi (ieri +306). Il numero dei casi totali sale così a 245.590. Lo fa sapere il ministero della Salute. Di questi 35.097 sono deceduti (+5, ieri +10) e sono state dimesse 198.192( +350, +0,2%, ieri +214). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 12.301 (-103, -0,1%; ieri +82). I pazienti ricoverati con sintomi sono 713 (+0), di cui 46 in terapia intensiva (ieri erano 49).

Coronavirus, i dati regione per regione

Lombardia 95.768 (+53,+0,1%, ieri +82)

Emilia-Romagna 29.413 (+63 , +0,2 %; ieri+55)

Veneto 19.759 (+30, +0,1%; ieri +22)

Piemonte 31.578 (+11; ieri +9)

Marche 6.816 (+1; ieri +1)

Liguria 10.144 (+5; ieri +15)

Campania 4.880 (+6, +0,1%; ieri +16)

Toscana 10.405 (+11, 0,1%; ieri +4)

Sicilia 3.166 (+8, +0,2%; ieri +5)

Lazio 8.516 (+18, +0,2%; ieri +26)

Friuli-Venezia Giulia 3.363 (+5, +0,1%; ieri +3)

Abruzzo 3.356 (+4,+0,1% +10)

Puglia 4.578 (+13, +0,3%;ieri +9

Umbria 1.465 (+2, +0,1%; ieri +2)

Bolzano 2.687 (+1: ieri +1)

Calabria 1.246 (+1, +0,1%; ieri +2)

Sardegna 1.385 (+3, +0,2%; ieri +2)

Valle d’Aosta 1.196 ( nessun nuovo caso per il ventunesimo giorno di fila)

Trento 4.957 (+16, +0,3%; ieri +30)

Molise 459 (+1, +0,2%; ieri +9)

Basilicata 447 (nessun caso, ieri +3)