Coronavirus in Italia, lieve calo dei nuovi casi: 5 regioni a contagi 0

ROMA - Con cinque morti e 255 contagi resta stabile la situazione epidemiologica in Italia: sale a 246.118 il numero complessivo dei casi di Covid-19 nella Penisola, mentre sono 35.107 i decessi accertati dall'inizio dell'epidemia e 198.446 i pazienti guariti, 126 dei quali nelle ultime 24 ore. L'Italia tiene e la curva dei contagi resta sotto controllo, a differenza che in altri Paesi, anche europei, dove la situazione ha subito un netto peggioramento negli ultimi giorni. Buone notizie arrivano dalla Lombardia dove, nonostante si registri quasi un terzo dei nuovi contagi (74), i decessi per Coronavirus sono a quota zero per il terzo giorno consecutivo. Il dato, commenta l'assessore Giulio Gallera, "ci induce alla speranza e all'ottimismo". Cinque le Regioni a contagi zero, mentre altre cinque ne registrano un numero pari o inferiore a 3. Il mantra di esperti, medici e dello stesso ministro della Salute Roberto Speranza è sempre 'non abbassare la guardia', e in particolar modo preoccupano i contagi di importazione e gli assembramenti legati alla ripresa della movida.

[[smiling:129543]]