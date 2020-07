Coronavirus in Italia: contagi in calo ma con tamponi quasi dimezzati

Netto calo dei contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono saliti di 170 (ieri erano di 255). Per il quarto giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra deceduti. Ma i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 25.551, quasi la metà di quelli effettuati invece ieri quando erano 40.526. Crescono i nuovi guariti rispetto al giorno precedente: ieri erano stati 126, oggi sono 147. Il totale dei guariti/dimessi nel nostro Paese, secondo i dati aggiornati del ministero della Salute, è di 198.593.

L'allarme dell'Oms: "Casi raddoppiati nelle ultime sei settimane"

Gli attualmente positivi in Italia

Le persone attualmente positive in Italia sono 12.581, mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.112. I casi totali di positività al Coronavirus sono 246.286. I 5 decessi delle ultime 24 ore sono stati registrati in Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna.