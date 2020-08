Coronavirus, i numeri in Italia: 159 nuovi casi e 12 morti nelle ultime 24 ore

ROMA - L'Italia continua a fare i conti con l'emergenza Coronavirus. Dal bollettino odierno lanciato dal ministero della Salute si evince che nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono stati registrati 159 nuovi casi (ieri erano stati 239), per un totale di 248.229. Aumenta leggeremente il numero dei morti, ieri erano stati otto, mentre oggi il bilancio sale a 12, per un totale di 35.166 decessi. Le persone attualmente ricoverate per COVID-19 nei reparti di terapia intensiva sono 41 (1 in meno di ieri) e quelle in altri reparti sono 734 (26 in più di ieri). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 24.036, per un totale di 6.940.801 tamponi effettuati e 4.131.535 casi testati. La regione italiana più colpita è stata l'Emilia Romagna, che ha registrato 34 nuovi casi nell'ultimo giorno. Seguono Lombardia (25), Veneto (22), Lazio (15) e Piemonte (13). Le uniche regioni in cui oggi non sono stati registrati casi di contagio sono Friuli Venezia Giulia, Marche, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata.

