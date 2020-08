Coronavirus, Facebook e Trump: ecco cosa sta accadendo

WASHINGTON (Stati Uniti) - Clamorosa scelta del social network Facebook, che ha eliminato per la prima volta un post del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il motivo? Avrebbe aver violato la sua politica contro la diffusione di disinformazione sul coronavirus. Il post in questione conteneva un collegamento a un video di Fox News in cui Trump afferma che i bambini sono "praticamente immuni" al virus. Un video che a giudizio di Facebook include falsità, di conseguenza il social network l'ha definita una violazione della sua policy in materia di informazioni dannose. Non ha avuto la stessa velocità di intervento invece Twitter, visto che un messaggio di Trump con lo stesso video è stato postato anche lì mercoledì pomeriggio.

Facebook censura Trump

Ci sono diversi studi che suggeriscono (ma non dimostrano scientificamente) che i bambini abbiano meno probabilità di contrarre l'infezione rispetto agli adulti, questo però non significa essere "virtualmente immuni" al virus come detto da Trump. Uno studio del CDC che ha coinvolto 2.500 bambini, pubblicato ad aprile, ha scoperto che circa 1 bambino su 5 infetto era ricoverato in ospedale contro 1 su 3 adulti. Tre bambini sono morti. Di conseguenza lo studio non dispone di dati completi su tutti i casi, ma suggerisce anche che molti bambini infetti non abbiano sintomi. Ciò significa che potrebbero diffondere il virus ed essere contagiosi.