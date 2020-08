Il Cts: "I dati dicono di mantenere alta l'attenzione"

ROMA - I dati attuali del contagio in Italia devono "farci mantenere alta l'attenzione, sono segnali che dicono chiaramente che non siamo fuori dall'epidemia. Dobbiamo mantenere l'attenzione elevata e mantenere i tre pilastri fondanti della lotta al Covid, le uniche armi vere che abbiamo: distanziamento, uso della mascherina e igiene. Il fatto che ci siano focolai in tutto il territorio ci deve far capire che non siamo fuori dall'epidemia, siamo ancora nel pieno del problema. Lo stiamo controllando bene perché le Regioni e il sistema sanitario stanno facendo un eccellente lavoro, dobbiamo continuare così, non abbassare la guardia". Lo ha detto a Sky Tg24 il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo.