Coronavirus in Italia, contagi in calo: +259 in 24 ore

ROMA - Nonostante il calo generalizzato dei contagi, aumenta il numero di attualmente positivi per il coronavirus, il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive e quello delle persone ricoverate con sintomi negli altri reparti degli ospedali. Dai dati del ministero della Salute emerge infatti che sono 13.368 i malati, 105 in più rispetto a domenica, 46 le persone in terapia intensiva (una in più) e 779 quelle ricoverate con sintomi (16 in più). I pazienti in isolamento domiciliare sono invece 12.543, 88 più di domenica. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 202.248, 150 in più rispetto a domenica. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 26.432 tamponi, circa 11mila in meno rispetto a sabato.

Coronavirus, spiccano i 26 contagi in Puglia

Sono solo tre le regioni italiane in cui non si registrano nuovi casi di coronavirus: Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata. È quanto emerge dal bollettino fornito dal ministero della Salute. Altrove segnalato almeno un contagio, come in Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Fra le Regioni più colpite, Lombardia con 31 nuovi positivi al quarto posto alle spalle di Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia, rispettivamente con 39, 38 e 32 casi nelle ultime 24 ore. Venti quelli segnalati in Piemonte e in Veneto, mentre spiccano i 26 contagi in più della Puglia.