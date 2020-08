Coronavirus in Italia, 523 nuovi contagiati. 226 i guariti

ROMA - Salgono ancora i contagi per Coronavirus e per la prima volta da settimane superano i 500 in 24 ore: sono 523 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 481 ieri. Complessivamente sono 252.235 le persone che hanno contratto il virus. In calo invece il numero delle vittime: 6 in più rispetto a mercoledì che portano il totale a 35.225, mentre ieri l'incremento era di 10. Tra le regioni solo la Valle d'Aosta non fa registrare nuovi casi mentre i maggiori incrementi si registrano in Veneto (+84), Lombardia (+74), Liguria (+63) e Sicilia (+42). Sono 226 i guariti in 24 ore, che portano il totale a 202.923, mentre 55 (+2) sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In aumento anche i ricoverati con sintomi: sette in più nelle ultime 24 ore, 786 complessivamente. Sono infine 13.240 oggi i positivi in isolamento domiciliare, 281 in più rispetto al dato comunicato ieri.

[[smiling:130931]]