Zangrillo risponde a Crisanti: "Le bugie hanno le gambe corte. Sogni d'oro"

ROMA - La saga delle polemiche tra i vari esperti sui contagi di Coronavirus si arricchisce di un nuovo capitolo. Protagonisti dello screzio Alberto Zangrillo e Andrea Crisanti. Quest'ultimo aveva giudicato le parole del prorettore dell’Università San Raffaele "molto pericolose" in diretta tv. Chiamato in causa nel corso della trasmissione In Onda, la replica non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso un cinguettio su Twitter. Zangrillo non ci sta e allega una tabella con dati che confermerebbero il crollo dei ricoverati in rianimazione sul territorio nazionale: "Le bugie, caro Crisanti, hanno le gambe corte. Sogni d’oro", la frase ad accompagnare il tweet di Zangrillo.

