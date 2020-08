Coronavirus in Italia: calano i nuovi casi, ma i tamponi fatti sono meno

ROMA - In calo oggi i nuovi contagiati da Coronavirus in Italia: sono 479, 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno rispetto a ieri. Sono 4 i morti, dato analogo al giorno precedente: il bilancio dei decessi sale così a 35.396 vittime. Veneto (78) , Lazio (68) e Lombardia (61) in testa tra le regioni col maggior numero di nuovi positivi. Nessun caso in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I casi totali salgono a 253.915. Questi i dati del ministero della Salute.

