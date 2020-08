Bufera a Zoomarine: in centinaia ammassati senza mascherina!

ROMA - Montano le polemiche per la foto postata da un gruppo di mamma che, il 17 agosto, mentre si trovavano al parco acquatico Zoomarine, vicino Pomezia, hanno immortalato un momento dello spettacolo rilevando come non siano state rispettate le norme anti Covid ed evidenziando la presenza di centinaia di persone vicine tra di loro e senza mascherina.

La denuncia di Earth

L'associazione Earth per la protezione degli animali non ci sta e, attraverso il proprio profilo Facebook, alza la voce: "Abbiamo ricevuto tante segnalazioni sulla situazione senza controllo che si è venuta a creare durante gli spettacoli di Zoomarine, con gli spettatori seduti vicinissimi l'uno all'altro e senza mascherina in barba ad ogni precauzione e ai DPCM emanati dal Governo. Ci siamo attivati segnalando tale situazione via pec alla polizia locale di Pomezia e chiedendo controlli".

Coronavirus, discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine

La direzione del parco si difende

"Non amiamo gli spettacoli di Zoomarine che prevedono l'utilizzo di delfini e pinguini - spiega Valentina Coppola, presidente di Earth - ma finché si muovono a norma di leggi (che vanno sicuramente cambiate) non abbiamo nulla da ridire, ora le foto ricevute ci confermano nella nostra convinzione che chi non rispetta la salute è indifferente sia a quella umana che a quella animale". La direzione di Zoomarine si difende commentando che "i protocolli della sicurezza nel parco sono stati approvati dalle autorità sanitarie".

Coronavirus, centinaia di turisti bloccati in un resort a La Maddalena