Coronavirus in Italia in crescita: 947 nuovi casi e 9 morti

ROMA - Nuovo picco di contagi per il Coronavirus in Italia. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 845). 9 i morti a fronte dei 6 registrati giovedì. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Lo dice il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 16.678, ben 664 in più di ieri. Di questi 15.690 sono in isolamento domiciliare, 919 ricoverati in ospedale (37 più di ieri) e 69 in terapia intensiva (uno in più di ieri). I morti totali in Italia per Coronavirus sono 35.427 mentre i tamponi totali sono oltre 7 milioni e 862 mila.

