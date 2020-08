Carrefour, nascosto un cadavere con gli ombrelli per non chiudere

RECIFE (Brasile) - Un dipendente muore improvvisamente, stroncato da un infarto, e la direzione, per evitare la chiusura, decide di nascondere il cadavere coprendolo con degli ombrelli: è successo in un Carrefour di Recife, nello stato di Pernambuco, in Brasile. L'intenzione, poi, non è neppure riuscita, dal momento che alcuni clienti si sono accorti del corpo inerme, rendendo virale sul web la macabra foto. Per la nota azienda di supermercati, scusarsi pubblicamente è stato un atto dovuto: "Carrefour si scusa per il modo inadeguato con cui ha trattato la morte triste e inaspettata del signor Moisés Santos, vittima di un infarto, nel negozio di Recife (Pernambuco). L'azienda ha sbagliato a non chiudere il negozio subito dopo il fatto, in attesa del servizio funebre", recita la nota.

