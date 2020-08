Coronavirus, allo Spallanzani al via i test di vaccino sull'uomo

ROMA - Al via la sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid 'made in Italy' allo Spallanzani di Roma. Inoculata stamattina la dose al primo volontario. Presenti all'avvio dei test il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato e i vertici dell'Istituto per le malattie infettive della Capitale, eccellenza nella lotta al nuovo coronavirus. Un uomo di Roma di 50 anni, che ha "voluto fare questa scelta perché devo andare all'estero per lavoro, nel Golfo persico", è uno dei 90 volontari che stamattina sono all'istituto Spallanzani di Roma, dove partirà la sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus. "Credo nella scienza italiana", ha detto il 50enne, che preferisce non rendere pubblici nome e cognome.

Le dichiarazioni di D'Amato e Ippolito

L'Italia, con il vaccino che si inizia a testare oggi a Roma, "entra da protagonista nella 'guerra dei vaccini': non per arrivare prima, ma per arrivare meglio, e mettere il Paese in un sistema di parità perché avere un vaccino italiano significa non essere schiavi e servi di altri Paesi che diranno 'io prima'". Lo sottolinea Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani. "Orgoglio e speranza. Orgoglio per la scienza italiana, a partire dallo Spallanzani, e speranza per un vaccino che possa finalmente farci uscire dall'incubo che stiamo vivendo dal 29 gennaio per cui c'è una grande attenzione e anche un grande ottimismo". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, in occasione dell'avvio della sperimentazione del vaccino allo Spallanzani. "I tempi di questo vaccino sono tempi tecnici quelli dettati dalla scienza e la verifica da un punto di vista clinico di coloro che sono sottoposti al vaccino - ha aggiunto - I primi risultati arriveranno già tra qualche mese".