Coronavirus, il gestore del Sottovento: “Un errore aprire le discoteche”

"Aprire le discoteche è stato un errore, o almeno senza linee guida chiare. La colpa non è dei gestori dei locali, non c'erano le condizioni di sicurezza, purtroppo tanta gente non ha rispetto per se e per gli altri, aveva ragione Solinas a chiedere il passaporto sanitario per chi arrivava in Sardegna". Walter Valloni, titolare del Sottovento di Porto Cervo, parla al telefono con l'ANSA dal letto dell'ospedale di Sassari, dove è ricoverato dopo aver contratto il Covid-19. "Ora sto meglio, non ho febbre, e attendo l'esito del secondo tampone".

[[smiling:131677]]