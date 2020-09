Coronavirus, aziende impegnate per la sicurezza del vaccino

NEW YORK (STATI UNITI) - Le grandi case farmaceutiche impegnate nello sviluppo del vaccino contro il coronavirus si apprestano a impegnarsi pubblicamente a non chiedere l'approvazione dei governi fino a che non saranno certe della sicurezza dei loro prodotti. Lo riportano i media Usa. Fra le società firmatarie ci sarebbero Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline e Sanofi. Si tratta di una mossa inconsueta che fa seguito ai timori su una corsa al vaccino. Le società si impegneranno anche a rispettare i più elevati standard scientifici ed etici. "Riteniamo che questo impegno aiuterà ad assicurare la fiducia pubblica sui vaccini Covid-19 che alla fine saranno approvati e sul rispetto del processo regolamentare con sui sono valutati", si legge in una bozza del comunicato a cui i big stanno lavorando e riportata dal Wall Street Journal. Molti americani sono scettici sul vaccino e sulla sua possibile autorizzazione, temendo che ci sia una corsa. Le società si impegnano a presentare al governo la richiesta di autorizzazione di emergenza sulla base di "sostanziali prove di sicurezza ed efficacia" dai test di Fase 3 condotti sotto la guida della Food and Drug Administration.

Coronavirus, i dati in Italia

Coronavirus, il messaggio dell'Oms