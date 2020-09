Sileri: "Vaccino anti influenzale per combattere il Coronavirus"

ROMA - Il vaccino contro l'influenza stagionale "sarà disponibile". Lo ha assicurato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri in merito al rischio di eventuali carenze nelle forniture denunciato dalle organizzazioni mediche. "Ci stiamo muovendo - ha affermato a La7 - per migliorare l'approvvigionamento delle dosi di vaccino anti influenzale e inizieremo anche prima la campagna vaccinale. Purtroppo quelli che fanno il vaccino sono meno di quelli che noi desidereremmo soprattutto tra gli anziani, ma quest'anno prevedo una inversione di tendenza e questo è auspicabile perché sarà d'ausilio alla diagnosi differenziale per Covid".

Coronavirus, le parole di Sileri

"C'è una condizione di crescita, ma non critica, dei casi di Covid e gli ospedali non sono sotto stress. Con l'arrivo della stagione fredda credo vedremo una circolazione più elevata del virus ma il Servizio sanitario nazionale è in grado di farvi fronte" ha spiegato Sileri. Poi, ha sottolineato: "Dubito che avremo una seconda ondata epidemica così come l'abbiamo vista a febbraio-marzo, perché abbiamo imparato a convivere con il virus". Oggi nelle terapie intensive "ci sono 120 ricoverati.E' chiaro che il trend dei casi è in crescita - ha affermato Sileri - ma l'impegno è estremamente basso. Inoltre, nelle terapie intensive ci sono anche pazienti con altre patologie". Come noto, ha aggiunto, "ci sono molti casi da rientro dalle vacanze. Avremo un aumento dei casi, ma finché controlleremo i focolai la situazione sarà gestibile". "Se un bambino risulterà positivo, tutta la classe dovrà essere messa in quarantena ma vi è la possibilità di uscire dalla quarantena dopo qualche giorno facendo dei tamponi. Per questo insisto sull'ampio utilizzo dei tamponi" ha spiegato il viceministro alla Salute precisando che il percorso è affidato al medico competente e che le Asl "sono pronte". Sileri si è detto inoltre favorevole ai test rapidi a scuola: "In caso di esito positivo si farà poi il tampone". Favorevole anche alla misurazione della febbre a a casa, che "offre dei vantaggi" ed "evita assembramenti".