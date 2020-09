Conte: "Coronavirus in Italia? Mai più lockdown generalizzato"

CERNOBBIO (Como) - "Non ci troveremo più ad affrontare un lockdown generalizzato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Forum Ambrosetti. "I numeri continuano ad essere non trascurabili ma non siamo più davanti alla esplosione di una pandemia. Ci siamo strutturati con un sistema di monitoraggio che ci permetterà ragionevolmente di intervenire in modo mirato e territorialmente circoscritto", ha aggiunto. "I contagi di questi giorni sono sensibilmente inferiori a quelli dei Paesi limitrofi - prosegue il premier in tema Coronavirus -. Ne siamo usciti secondo un metodo, non fidandosi all'improvvisazione, ma grazie a principi di precauzione e interventi adeguati e proporzionali. Ma ne siamo usciti soprattutto grazie ai cittadini, e non è piaggeria. L'Italia sì è dimostrata molto disciplinata. Gli italiani sono stati disposti a seguire le regole che abbiamo imposto".

