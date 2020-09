Ricciardi: "Coronavirus? Il vaccino sarà sicuro, ma serve tempo"

ROMA - Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, garantisce ai microfoni del GR1 che nella corsa ai vaccini per il Coronavirus non ci saranno accelerazioni a scapito di efficacia e sicurezza: "In Europa assolutamente no. C'è stato un intervento molto chiaro da parte del direttore generale dell'Agenzia europea dei farmaci. Ma credo che neanche in America. Nella Food and drug administration, so che molti dirigenti stanno stringendo proprio per garantire che la sperimentazione dei vaccini abbia i suoi tempi, le sue rigorose metodologie e non ci sia nessuna abbreviazione indebita. Quando ci sarà, sarà un vaccino sicuro".

