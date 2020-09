Berlusconi: “Il Coronavirus l'esperienza peggiore della mia vita”

"Si tratta dell'esperienza peggiore della mia vita". Lo ha detto Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, collegandosi dall'ospedale San Raffaele dove è ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid alla riunione dei deputati di Fi parlando del Coronavirus. “È un virus terrificante - aggiunge - che non auguro a nessuno, state attenti a tutto e mettete le mascherine". L'ex premier parlando poi delle sue attuali condizioni ha aggiunto: "Oggi è un momento di particolare benessere".

Coronavirus, il vaccino preoccupa: stop ai test. Ecco perché

Berlusconi: “È un virus terrificante”

"Un abbraccio affettuoso - ha iniziato così Berlusconi, messo in vivavoce dalla Gelmini -. Vi ho pensato molto in questi giorni e oggi ho un momento di particolare benessere dopo giorni difficili". “È un virus veramente terrificante - ha proseguito - e non auguro a nessuno nessuno di incorrere in una situazione di questo genere". "State attenti, quindi - si è raccomandato - portate sempre la mascherina, siate riservati. Credo sia l'esperienza più terribile della mia vita. Vi voglio bene e vi auguro di poter continuare a portare avanti le nostre battaglie di sempre”.

Zangrillo: “Evoluzione clinica favorevole”

"L'evoluzione clinica dell'infezione polmonare si conferma favorevole. Tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti". È quanto si legge nella nota diramata dal San Raffaele di Milano e firmata dal dottor Alberto Zangrillo sulle condizioni di salute dell’ex premier.