Coronavirus in Italia, contagi ancora in salita: +1.616

ROMA - Continuano a salire i contagi per Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 1.616 nuovi casi, mentre ieri erano 1.597. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 284.796. Stabile invece l'incremento del numero di morti: 10 in un giorno, come giovedì, per un totale di vittime dall'inizio della pandemia di 35.597. I guariti e dimessi sono complessivamente 212.432, 547 più di ieri. Sono 11 in più in un giorno i ricoverati in terapia intensiva, con 175 posti occupati sul territorio nazionale. Si registrano poi 13 ricoverati in più con sintomi: 13 nelle ultime 24 ore, 58 ieri. Sono 1.849 complessivamente. Per quanto riguarda i nostri connazionali in isolamento domiciliare, sono attualmente 34.743, ovvero 1.035 in più di ieri. Nessuna regione fa segnare zero nuovi casi mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+257), Veneto (+173), Emilia Romagna (+152). Sopra cento nuovi casi anche Lazio, Toscana e Sicilia. Infine, sono 98.880 i tamponi per identificare il Covid-19 analizzati in Italia in un giorno. In netto aumento rispetto a ieri, quando ne erano stati esaminati 94.186. Il dato complessivo è di 9.653.269 test fatti dall'inizio della pandemia.

[[smiling:132999]]