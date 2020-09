Napoli: "Premio Luigi De Laurentiis assegnato alla mostra di Venezia"

VENEZIA - "E’ stato assegnato questa sera il Premio “Luigi De Laurentiis”, riconoscimento conferito alla migliore “Opera Prima” in rassegna alla 77esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia." Attraverso una nota il Napoli ha comunicato la consegna del riconoscimento intitolato al padre del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Un riconoscimento importante istituito nel 1996 che il club azzurro ha voluto annunciare attraverso i suoi canali ufficiali: "A vincere è stato il film "Listen" della regista portoghese Ana Rocha de Sousa che è stata premiata dal Presidente della Giuria, il regista Claudio Giovannesi. Il Premio "Luigi De Laurentiis" è stato istituito nel 1996 dalla Filmauro e da Aurelio De Laurentiis in onore ed in memoria del padre Luigi. Oltre al Leone di Venezia, il premio “Luigi De Laurentiis” assegna anche una borsa di 100.000 dollari messi a disposizione da Aurelio e Luigi De Laurentiis e che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista e il produttore della pellicola vincitrice".