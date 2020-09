Panico al Gf Vip, Zorzi: "Mi sento la febbre, ho bisogno dei farmaci"

"Ho bisogno dei farmaci. Non vorrei fare terrorismo, però mi sento proprio la febbre. Ho la sinusite, la produzione lo sa che son due giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo. Devo prendere antibiotico e tachipirina. Dovevo prenderli prima ma non me li hanno dati…". Queste le parole di Tommaso Zorzi, popolare influencer, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che getta nel panico la casa più spiata d'Italia. Si esclude comunque la possibilità di contagio da Coronavirus visto che lo stesso Zorzi ha rivelato di aver fatto ben due tamponi negli ultimi giorni.

Zorzi, il retroscena al Gf Vip

Dopo la prima diretta del nuovo Gf Zorzi si è sentito male, lamentandosi più volte con gli altri concorrenti e confessando di sentirsi la febbre. Successivamente ha rivelato di credere che questo malore possa essere dovuto ad uno sbalzo di temperatura dopo aver ballato per la prova. Zorzi ha anche chiesto alla produzione del reality un termometro e dei farmaci prima di andare a dormire.