Patrizia De Blanck nuda al Grande Fratello Vip: choc in diretta dalla D'Urso

ROMA - Succede di tutto in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il mancato ingresso nella casa di Elisabetta Gregoraci, l’uscita di scena di Flavia Vento, ora è il turno del nudo integrale della contessa Patrizia De Blanck. La scena, andata in onda in diretta durante la puntata di Pomeriggio 5, è accaduta per sbaglio: la regia infatti ha ripreso inconsapevolmente le immagini senza veli della De Blanck. In studio la conduttrice Barbara D'Urso è rimasta senza parole con gli occhi sbarrati dallo stupore.

Patrizia De Blanck senza veli: l'incidente in diretta tv

Pur sbracciandosi e provando in pieno panico a chiedere di levare l’immagine, ormai il danno era fatto e l'immagine di nudo è stata vista da milioni di spettatori di Canale 5, in pieno daytime.

Dopo alcuni secondi di gelo, sono poi arrivate le scuse della D’Urso: "Non è colpa nostra. Non era la nostra regia. Quindi non c’entriamo niente". Il problema è che la De Blanck ha scelto il momento meno adatto per fare un cambio d’abito.