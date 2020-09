Coronavirus, in Italia 1585 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 13 i decessi

ROMA - Sale ancora il numero dei contagi da Coronavirus nel nostro Paese: ne sono stati registrato 1585 nelle ultime 24 ore. In aumento anche il numero dei morti (+13 rispetto a ieri). Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 17 settembre, reso noto dal ministero della Salute, con i numeri sull’emergenza Covid-19 aggiornati. È boom di tamponi: 101.773 effettuati in un solo giorno. La regione più colpita rimane ancora la Lombardia che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi (+281) rispetto alle altre regioni. Seguono Campania, Lazio, Toscana e Veneto. In Italia attualmente si registrano 41.413 casi attivi (+881). Di questi 2.348 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 212 in terapia intensiva.

