Grande Fratello Vip choc: Paolo Brosio è in ospedale, mistero sulla sua salute

Dopo il colpo di scena della prima puntata, quando Elisabetta Gregoraci non è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, ecco che un nuovo colpo di scena ha sorpreso il Gf: Paolo Brosio ha dato forfait per un misterioso problema di salute che l'ha obbligato ad alcuni accertamenti in ospedale. L'annuncio l'ha dato in diretta Alfonso Signorini durante la messa in onda del programma, lasciando a bocca aperta pubblico e concorrenti che hanno dedicato un lungo applauso a Brosio e un messaggio di pronta guarigione.

Gf Vip, Paolo Brosio è in ospedale

"Questa sera sarebbe dovuto entrare nella casa Paolo Brosio, ma non ci sarà perché non sta bene. Paolo ha avuto problemi di salute. Sta facendo degli accertamenti e ora è in ospedale" ha annunciato Signorini, ufficializzando l'assenza del giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Si attendono nelle prossime ore indicazioni più chiare sulle condizioni di salute di Brosio. Intanto sui socia si è sparsa la voce di positività al Coronavirus, ovviamente non confermata.