"Fiumicino primo aeroporto al mondo nella lotta al Covid"

ROMA - Tutto il mondo fa i conti con l'emergenza Coronavirus e, dopo la riaperta in seguito al lockdown, bisogna rispettare tutte le indicazioni per far sì che la curva epidemiologica non salga vertiginosamente. Viaggiare in sicurezza è quanto mai importante e a tal proposito, Skytrax, la società che valuta le compagnie e gli aeroporti in tutto il mondo, ha eletto l'aeroporto di Fiumicino il primo al mondo nella lotta alla pandemia. Lo scalo della Capitale ha ricevuto ben 5 stelle, il massimo del punteggio, per le misure e i protocolli adottatti nel contrasto al virus.

Coronavirus, ecco come verranno trasformati gli aerei

Fiumicino eccellenza nel contrasto al virus

Lo scalo gestito da Adr rappresenta dunque un'eccellenza ed è risultato il primo al mondo per la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici delle strutture come sedie, ascensori, scale mobili. Punteggio alto anche per la rapidità e l'efficienza con cui gli addetti rilevano le temperature corporee: meno di due secondi e zero file, visto che nello scalo sono attivi più di cento termoscanner. Da non sottovalutare è poi l'efficienza dei punti informativi e la celerità nelle procedure d'imbarco, effettuate senza criticità e ritardi. Dal 16 settembre, poi, due voli Alitalia sono Covid free dato che trasportano solo passeggeri risultati negativi al tampone effettuato in aeroporto o nelle 72 ore precedenti.