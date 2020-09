Coronavirus in Italia: 17 morti e 1.350 positivi nelle ultime 24 ore

ROMA - E' in calo il numero dei contagi per il Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: sono 1.350 i casi a fronte dei 1.587 del giorno precedente secondi i dati del Ministero della Salute. Cresce leggermente il numero dei decessi: 17 morti nell'ultimo giorno rispetto alle 15 vittime di ieri. Il totale dei morti è 35.724 dall'inizio dell'emergenza. In netta diminuzione però il numero di tamponi effettuati: 83.428, circa 28mila in meno di ieri, come accade dopo ogni weekend.

In Campania 243 nuovi casi

La Campania è l'unica regione che supera i 200 nuovi casi (+243), seguita dal Lazio (+198). Netto calo dei casi in Lombardia, 90 in un giorno. Non pervenuto il dato della Regione Abruzzo. Gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 981 in più di ieri per un totale di 45.079. Di questi 42.372 sono in isolamento domiciliare (+861 rispetto a ieri), 2.475 ricoverati con sintomi (+110) e 232 in terapia intensiva (+10).